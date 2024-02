Riesi, Sommatino e Mazzarino insieme al Gal Terre del Nisseno per la promozione di interventi per lo sviluppo dei territori

RIESI. Si è tenuto l’incontro organizzato in collaborazione con il GAL Terre del Nisseno ed i Comuni di Sommatino Mazzarino e Riesi. Il tema che è stato discusso ha riguardato “Sostegno a investimento di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”. La discussione s’è svolta presso la sala conferenze “F. Scroppo” del Centro Polivalente Comunale di Riesi.

Intervenuti l’assessore Manuela Trapanese in rappresentanza del Comune di Sommatino, il Sindaco Dott. Enzo Marino del Comune di Mazzarino, il Dirigente Dott. Gianni Mauro, il GAL Terre del Nisseno e gli Assessori Ievolella Giuseppe e Riggio Enrico per il Comune di Riesi.

“L’obiettivo – ha spiegato il sindaco di Sommatino Letizia – è creare dei percorsi che possano coinvolgere i Paesi delle varie aree nella globalità attraverso il piano di mappatura del territorio, comunicazione e marketing; questa si presenta come un’importante occasione di sviluppo e crescita per il nostro territorio; in ogni caso, l’invito rimane aperto agli operatori del settore agro-turistico-ricettivo per contribuire alla costruzione di un progetto comune”. Molto apprezzata la presenza e la disponibilità del dott. Giuseppe Arengi che, con la propria competenza, ha dimostrato di poter rappresentare una risorsa preziosa nella realizzazione del progetto per i Comuni interessati.