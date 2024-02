Caltanissetta. Fervono i preparativi dell’Associazione Gesù Nazareno per la Settimana Santa 2024

CALTANISSETTA. A circa cinquanta giorni dall’inizio della Settimana Santa fervono i preparativi all’interno dell’Associazione Gesù Nazareno di cui è presidente Salvatore Giammusso. La scorsa settimana l’assemblea dei soci ha approvato il programma dei festeggiamenti in onore di Gesù Nazareno che inizieranno sabato 17 febbraio con l’esposizione del simulacro nella Chiesa di San Paolo. Nelle settimane successive si proseguirà con l’esposizione nella Chiesa del Sacro Cuore e nella terza settimana, a partire dal 2 marzo, nella splendida cornice dell’Abbazia di Santo Spirito.

Il rientro di Gesù Nazareno nella Chiesa di Sant’Agata è previsto per sabato 9 marzo salutato, come ogni anno, da un gran concerto in suo onore, quest’anno giunto alla 13^ edizione. Ad esibirsi ci sarà il Seeds of Faith che già a Natale ha avuto modo di allietare l’attento pubblico accorso al Collegio.

Confermato anche quest’anno il torneo di pallavolo che si terrà al Palacannizzaro l’ultimo fine settimana prima della Domenica delle Palme. E poi la particolare processione che apre la Settimana Santa di Caltanissetta. Il Nazareno, sulla Sua barca infiorata, per le strade della città portato a spalla dal gruppo portatori, e accompagnato dai bambini e dai devoti.

Ad aprire la processione quest’anno Salvatore Miraglia, eletto dall’Associazione Gesù Nazareno, portabandiera 2024. Miraglia, 72 anni, sposato con Giovanna Lacagnina, tre figli, è “figlio d’arte”. Suo padre Ottaviano, faceva parte dell’originario Comitato che sin dall’inizio del secolo scorso si occupava di organizzare la festa di Gesù Nazareno. E’ stato presidente dell’Associazione negli anni ’90 della quale fanno parte anche i suoi fratelli Maurizio e Michele. Primo appuntamento, quindi, sabato 17 febbraio nella Chiesa di San Paolo per l’inizio delle esposizioni 2024 di Gesù Nazareno.