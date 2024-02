Caltanissetta, Banco Farmaceutico. Dal 6 al 12 febbraio i Lions sensibilizzano i cittadini: come contribuire

Il Lions Club, anche quest’anno, aderisce al Banco Farmaceutico e dal 6 al 12 febbraio sensibilizzerà i cittadini per la raccolta di medicinali e presidi sanitari che verranno distribuiti alle associazioni che, nella città di Caltanissetta, si prendono cura di chi vive in gravi difficoltà economiche.

Un’iniziativa che coinvolge tutti i cittadini e al quale il club service, che quest’anno e presieduto da Giuseppe Alesso, invita a contribuire per supportare chi non ha la disponibilità economica sufficiente ad acquistare un antibiotico, un antipiretico o un medicinale che possa garantire la salute fisica.

Tante sono le farmacie che hanno risposto all’appello – in numero maggiore rispetto al 2023 – aprendo i loro locali e ospitando i soci Lions e alcuni referenti dell’associazione destinataria.

Un aiuto che non deve essere sottovalutato poiché il ricavato della raccolta verrà preziosamente custodito e diligentemente distribuito secondo le reali necessità.

Chi dentro la propria casa ha dei mobiletti fin troppo vuoti e dove talvolta manca anche il cibo, chi ha dei portafogli “leggeri” dove non si trova nemmeno la somma necessaria per sostenere il costo della bolletta della luce, del gas per riscaldarsi o dell’acqua, chi ha dei figli da dover mandare a scuola con tutto l’occorrente scolastico e degli indumenti da dover rinnovare non per moda ma per dimensioni sempre in crescita. Chi vive in questo disagio economico e sociale non deve essere messo nelle condizioni di scegliere “se acquistare un farmaco per la tosse o il latte da mettere in tavola” hanno commentato alcuni volontari dell’associazione “Copiosa Redenzione” progetto Sant’Agata, destinataria principale dell’iniziativa.

“Proteggere le persone vulnerabili e promuovere la salute” è una delle aree di azione del service internazionale e il club nisseno ha sempre risposto con concretezza ed efficacia.

Non è la prima volta che il Lions Club si avvicina alle necessità dei bambini presi in carico dai volontari che frequentano la parrocchia Sant’Agata per la Copiosa Redenzione. Da anni, infatti, i soci organizzano raccolte fondi e iniziative benefiche il cui ricavato viene devoluto alla Copiosa Redenzione e ai suoi piccoli utenti.

Ultima, in ordine cronologico, è la donazione per i progetti “Pura vida” e “Progetto musica” ricavata da una serata di intrattenimento culturale a scopo benefico (il momento della consegna nella foto di copertina)

“Lo scorso anno – hanno proseguito – la raccolta, come tutti sappiamo, è andata molto bene. Abbiamo potuto affrontare serenamente tutto l’inverno e non abbiamo dovuto acquistare alcun farmaco per il resto dell’anno. E’ importante per noi far capire che ciò che verrà dato verrà ricompensato in altro modo” poiché l’altruismo, la solidarietà sociale e la condivisione di necessità e problemi rende migliore l’intera società ed educa le nuove generazioni alla collaborazione con il prossimo che non va abbandonato ma sollevato ritenendola risorsa indispensabile per tutti.

Del resto “Il più grande è chi più sa servire” sono soliti ripetere i frati della Copiosa Redenzione parafrasando le parole del Vangelo.

L’associazione Copiosa Redenzione progetto Sant’Agata, per ottimizzare le risorse ha indicato anche una lista delle necessità più urgenti alle quali auspica si possa avere un riscontro abbondante.

Medicinali:

Tachipirina gocce neonati,

Sciroppo Tachipirina,

Tachipirina 500 mg,

Ibuprofene sciroppo,

Sciroppo per la tosse,

Integratore per la flora intestinale,

Antidiarrotico pediatrico,

Tiorfix bambini,

Integratore vitaminico,

Integratore di ferro,

Crema antimicotica,

Crema antibiotica,

Crema Fitostimoline,

Pasta all’ossido di zinco,

Collirio antibiotico,

Gocce nasali di argento proteico.

Alimenti prodotti per i neonati:

Novalac 1 e 2,

Humana 2,

Neolatte 1 o 2,

Hipp Bio 1,

Salviettine imbevute,

Detergenti per neonati,

Quadrati per neonati,

Spugne per neonati.

Il banco farmaceutico della parrocchia Sant’Agata fornisce un sostegno inestimabile a molte famiglie contribuendo con medicinali, alimenti e altri prodotti essenziali per i neonati.

Ogni contributo grande o piccolo può fare una grande differenza e i volontari della Copiosa Redenzione inviano a considerare di donare uno più di questi articoli per aiutare a mantenere il banco farmaceutico ben fornito e ringrazia in anticipo per il sostegno e la generosità dei donatori.

Saranno aperte al pubblico mattina e pomeriggio per la raccolta del Banco Alimentare:

Farmacia Bonasera, via E. De Amicis, 61

Farmacia del Poggio, viale L. Monaco, 10/F

Farmacia Marrocco, via P.M. Rosso di San Secondo,68

Farmacia Croce Verde, viale della Regione, 86

Farmacia Eufrate, viale S. Candura, 20

Farmacia Centrale 181, Corso Umberto, 181