Isole minori, Musumeci: “A ritardatari non concederemo proroghe”

Per la ‘messa a terra’ dei finanziamenti del bando “non concederemo proroghe, perché deve finire da parte di certi amministratori il brutto vizio che certe volte fa dire loro ‘non ce l’abbiamo fatta’. Dico no a questo perché ognuno sul tema della sicurezza deve organizzarsi per tempo”. Lo ha sottolineato il ministro della Protezione civile Nello Musumeci parlando un bando dedicato alle isole minori con un ammontare di risorse di 100 milioni di euro.

“Adesso bisogna passare dalla parole ai fatti – ha aggiunto – naturalmente stiamo lavorando anche ad un piano organico per gli altri territori, oltre alle isole minori: da Trento a Trapani stiamo operando per individuare le opere pubbliche su cui intervenire”. Il limite previsto dal bando, ha spiegato ancora Musumeci, sarà pari a 3 milioni di euro per ogni comune, relativamente agli edifici; invece per le infrastrutture sarà di 8 milioni per ogni isola.