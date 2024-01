Droga: 100 grammi di coca in casa, due arresti nell’ennese. Uno ha precedenti per traffico internazionale di stupefacenti

Cento grammi di cocaina in una casa ad Agira: gli agenti del commissariato di Leonforte hanno arrestato con questa accusa Rosario Cuccia, 70 anni, con precedenti per traffico di droga. Nel corso della perquisizione sono state sequestrate anche 2 pistole calibro 7,65 con matricola cancellata.

Assieme a Cuccia è stato arrestato S. M. 20 anni. Rosario Cuccia fu coinvolto in traffici di droga già una ventina di anni fa nell’ambito dell’operazione Strike, condotta dai carabinieri. In quel caso fu condannato per traffico internazionale. Per entrambi gli arrestati il magistrato di turno della Procura di Enna, il sostituto Michele Benintende, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Domani l’udienza di convalida.