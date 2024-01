Caltanissetta. Presentato al “Mottura” il Calendario Lilt 2024 “La prevenzione inizia da un corretto stile di vita”

CALTANISSETTA. Un invito a un corretto stile di vita rivolto soprattutto ai gio-vani, affinché entri nella quotidianità di ogni famiglia. La sede provinciale della Lilt (Lega ita-liana per la lotta contro i tumori) di Caltanissetta ha presentato stamattina nell’aula magna dell’IISS Sebastiano Mottura di Caltanissetta il calendario 2024 intitolato “La prevenzione inizia da un corretto stile di vita” realizzato con immagini create appositamente dagli studenti delle scuole di Caltanissetta e sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” e San Mi-chele di San Cataldo.

Dopo il saluto della preside Laura Zurli che ha voluto sottolineare il valore del volontariato, e quello dell’assessore regionale alla salute Giovanna Volo «La mia partecipazione amichevole di oggi è dovuta ai miei natali nisseni – ha detto l’assessore – e vuole essere un tributo all’impegno dell’amico Aldo Amico e dei tanti professori che si impegnano quotidiana-mente in quest’opera di volontariato sociale», ha subito preso la parola Aldo Amico, presidente della LILT nissena: «L’alleanza tra la LILT di Caltanissetta e gli studenti delle scuole medie superiori consente di promuovere e diffondere in modo capillare la “cultura della prevenzione” rag-giungendo famiglie e fasce di età che senza il supporto dei ragazzi difficilmente riusciremmo a sensibilizzare con un messaggio.

E sono proprio gli studenti delle scuole medie superiori di Caltanissetta i protagonisti del calendario 2024: dopo essere stati informati attraverso il progetto “Mettilo Ko”, gli studenti di Caltanissetta sono diventati ambasciatori della “cultura della prevenzione”. A loro abbiamo chiesto di riflettere e interpretare per immagini i punti chiave della preven-zione primaria, tutte quelle piccole grandi azioni quotidiane che possiamo definire “corretti stili di vita” che, se non ci mettono totalmente al riparo, abbassano di gran lunga la possibilità di sviluppare un tumore.

La prevenzione oncologica e il miglioramento delle terapie messe in campo nell’ultimo ventennio – ha concluso Amico – hanno incrementato la percentuale dei tumori guari-bili, che oggi supera il 60%. Una percentuale che può migliorare ancora intensificando le campagne di sensibilizzazione e quindi aumentando gli screening e le visite di anticipazione diagnostica, perché se individuiamo il cancro nella sua fase iniziale, quando è ancorar invisibile, è più facile curarlo e sconfiggerlo. Ed è questo il nostro obiettivo: cercare insieme l’invisibile».

Dodici scatti a colori nei quali vengono passati in rassegna i corretti stili di vita – dal praticare sport all’eliminazione del fumo, fino ad una alimentazione sana che si ispiri alla Dieta Mediterra-nea – e ricordate tutte le campagne di prevenzione promosse dalla Lilt, durante le quali è possibile usufruire gratuitamente di visite specialistiche, prenotabili attraverso il QR Code pubblicato sul calendario.

«La prevenzione è la difesa più importante che abbiamo contro il cancro – ha detto la studentessa Ileana Papanno, rappresentate della Consulta Giovanile della LILT -. Un concetto semplice che deve ancora diffondersi in modo capillare a partire dai giovani in età scolastica, perché è in questa fascia d’età che si afferma il pensiero critico e si cominciano ad adottare comportamenti dannosi per la salute. Sono infatti fortemente diffusi tra i ragazzi il fumo, il consumo di alcol e di cibi spazzatura.

Consapevoli che per comunicare ai giovani bisogna ricorrere a metodi incisivi, veloci e interessanti la Consulta Giovanile LILT da alcuni anni è scesa in campo realizzando delle clip indirizzate agli studenti in cui argomenti complessi di carattere scientifico vengono spiegati in modo più semplice. Allo stesso modo ci siamo impegnati nella realizzazione delle immagini di questo calendario 2024 che mira a diffondere le best practices della prevenzione primaria. Il nostro obiettivo è generare una riflessione non fine a se stessa ma che parta dall’intimo di ciascuno e produca un cambiamento consapevole nell’agire collettivo».

Il calendario 2024 della Lilt di Caltanissetta “La prevenzione inizia da un corretto stile di vita” è un progetto della giornalista Lavinia D’Agostino, curato graficamente da Giuseppe Lom-bardo, e realizzato con le immagini degli studenti Asia Cicero, Giada Di Fazio, Alessio Ferran-te, Giulia Fiore, Gioacchino Giambra, Manfredi Lo Porto, Maria Sofia Milisenna, Angelica Miraglia, Giuseppe Palermo, Ileana Papanno grazie al supporto della Banca di Credito Coope-rativo “G. Toniolo” e San Michele di San Cataldo.

Alla presentazione hanno preso parte anche Grazia Giammusso, vicesindaco del Comune di Calta-nissetta; Patrizia Saporito, dirigente dell’Ufficio scolastico di Enna e Caltanissetta; Rosi Altovino in rappresentanza del Comune di Riesi, i professori e gli studenti della Consulta giovanile della Lilt di Caltanissetta.

Il calendario “La prevenzione inizia da un corretto stile di vita” sarà distribuito gratuitamente agli istituti partecipanti alla Consulta giovanile ed è acquistabile presso la sede della Lilt di Caltanissetta (viale della Regione, 30).