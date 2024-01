Caltanissetta: dal “presepe degli angioletti” alla “Festa della primavera”: la V Comm. Comunale incontra il Quartiere S. Francesco

La V Commissione Consiliare presieduta da Gianluca Bruzzaniti ha incontrato questa settimana il Presidente del Comitato di quartiere San Francesco/Stazzone, Marcello Bellomo, al fine di ringraziare e complimentarsi con lo stesso ed i suoi collaboratori per le tante attività poste in essere nello storico rione.

Ultimo, ma non per importanza e visibilità, il “Presepe degli Angioletti”, iniziativa molto apprezzata durante le festività natalizie.

Tante sono le idee e i propositi manifestati del Comitato, come tante sono le necessità per la loro realizzazione, per le quali, la Commissione, ha voluto impegnarsi manifestando un interesse affinché si riesca a creare una collaborazione continua e utile per migliorare la vita in città facendola crescere culturalmente, socialmente ed economicamente.

Ai lavori di commissione ha anche partecipato il maestro Ottavio Miraglia, chef e personalità nissena conosciuta per le tante iniziative culinari legate al territorio.

“Crediamo sia necessario creare una collaborazione fattiva tra istituzioni e associazioni del territorio, perseguendo insieme obiettivi di recupero ed aggregazione territoriale – ha spiegato il presidente della V Commissione Gianluca Bruzzaniti a nome di tutti i componenti presenti –. Tante sono le iniziative poste in essere dal Comitato di quartiere San Francesco in questi anni e, considerato il grande impegno e gli ottimi risultati, riteniamo doveroso avviare un confronto e dare la disponibilità sia e della commissione, affinché tali iniziative abbiano tutto il supporto necessario dal Comune di Caltanissetta”.

Il Presidente Marcello Bellomo, durante l’incontro, ha voluto dare una breve e sommaria anticipazione di uno dei progetti in cantiere per il quartiere e che si svolgerà durante la stagione primaverile.

Si intitolerà “Festa della Primavera” e, dopo aver dato tanta attenzione alla scalinata San Francesco durante le festività natalizie, adesso le luci della ribalta si sposteranno verso la villa Amedeo, location ideale per celebrare profumi e colori primaverili.

“Anche in questo caso, come nostra abitudine, apriremo la proposta a tutta la cittadinanza a prescindere dal fatto che abbia la residenza nel quartiere – ha spiegato Marcello Bellomo -. Il nostro intento rimane quello di creare un forte senso identitario e di appartenenza alla stessa città di Caltanissetta e sono lieto quando associazioni private o singoli cittadini si muovano per contribuire alla crescita del benessere”.

L’iniziativa è stata ideata da Tiziano La Marca, ormai personaggio noto a Caltanissetta e fucina di idee virtuose. Con il suo “Natale in Rosa” e “Il Presepe degli angioletti” ha saputo dimostrare come partendo “dal basso”, cioè dai cittadini, imprese e associazioni, si può costruire una grande intesa e interesse per arrivare ad alti livelli di apprezzamento. E con costi contenuti e condivisi tra la collettività.

Tra le brevi ma interessanti anticipazioni il duo Bellomo – La Marca che ha spiegato di voler far realizzare delle istallazioni da collocare, in specifiche occasione, nella villa Amedeo. Fiori, farfalle e quant’altro ricorderà la libertà e il senso di spensieratezza regalato dalla stagione primaverile. Rievocando la simbolica voglia di comunità, aggregazione e condivisione, le istallazioni verranno adottate da cittadini e associazioni che, concretamente, con un piccolo contributo si impegneranno per la città con un messaggio duraturo nel tempo. Il motto di questa nuova iniziativa, del resto, già racconta tutto perchè si invita a “donare un fiore per far sbocciare la tua comunità”.

Proprio come gli angioletti di San Francesco, inoltre, anche le istallazioni primaverili verranno adeguatamente protette e conservate in appositi locali per tornare alla luce in nuovi eventi cittadini.

Un evento pronto a sbocciare e del quale, a breve, si saprà presto qualcosa di più.