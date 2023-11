Palermo, MSC presenta la nuova ammiraglia “World Europa

Msc Crociere celebra, alla fine del 2023, il raddoppio dei propri passeggeri nel porto di Palermo portando per la prima volta nello scalo siciliano la sua nuova ammiraglia, la Msc World Europa. Si tratta dell’unità più grande mai costruita in Europa nonché della più avanzata al mondo dal punto di vista tecnologico e ambientale. Caratterizzata da un design avveniristico, Msc World Europa è la nave più grande mai arrivata a Palermo. Dotata di 22 ponti, è lunga 333,3 metri, larga 47 e alta 68, ed è in grado di trasportare 6.700 passeggeri in 2.626 cabine – oltre a circa 2.100 persone di equipaggio – avendo una stazza lorda di 215.863 tonnellate e disponendo di 38.400 mq di spazio pubblico. Oltre ad adottare le più recenti tecnologie green disponibili sul mercato, capaci di ridurre al minimo l’impatto sulla qualità dell’aria e sugli ambienti marini, la nuova ammiraglia utilizza un innovativo sistema di propulsione a gas naturale liquefatto (Gnl), il carburante fossile più pulito attualmente esistente su larga scala, in grado di tagliare le emissioni di zolfo di oltre il 99%, quelle di azoto dell’85% e quelle di CO2 fino al 25%, eliminando quasi totalmente le emissioni di particolato. Per celebrare l’evento, a bordo della nave, come da antica tradizione marinaresca, si è svolta la cerimonia del ‘Maiden Call’ alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine e regionali, di esponenti del settore marittimo, dell’industria, del commercio e del turismo, oltre al top management della Compagnia. Quest’anno Msc registrerà a Palermo, grazie al posizionamento di ben tre navi, un nuovo record di movimentazione dei passeggeri: 468.000, più del doppio rispetto ai 207.000 turisti trasportati nel 2022 (+126%). Nel 2024 i numeri segneranno un ulteriore incremento con 475mila crocieristi, confermando così la leadership di Msc Crociere nello scalo palermitano con oltre il 50% di quota di mercato, rispetto al 38% del 2022.