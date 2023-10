Volley femminile, serie B2: l’Albaverde ingaggia l’opposto Rita Franceschini

Continua ad essere work in progress il mercato della Traina SRL Albaverde che registra l’ottavo colpo in entrata con un contestuale movimento in uscita.

La società della presidente Oriana Mannella ha deciso infatti, su precisa indicazione del coach Marco Relato, di non tesserare Martina Mastronardi che, dopo un periodo di prova, non ha confermato le aspettative tecniche riposte su di lei.

Contestualmente la dirigenza nissena ha colmato il vuoto venutosi a creare correndo ai ripari con l’ingaggio di Rita Franceschini il cui cartellino era detenuto dal Vipostore Francavilla, società pugliese che, appena approdata in B1, alla vigilia dell’inizio del campionato si è ritirata lasciando praticamente libere le atlete.

Rita Franceschini era stata uno degli obiettivi del mercato estivo della TRAINA Albaverde, ma poi la trattativa non era decollata per la volontà dell’atleta di non scendere di categoria, provenendo dal Santa Teresa di Riva, società messinese che lo scorso anno ha disputato i play off di B1.

Catanese, classe 2002, 187 centimetri di altezza e opposto di ruolo, la Franceschini fa parte di quello stuolo di atlete nate ad inizio millennio che stanno cercando la consacrazione nella pallavolo di alto livello.

A Caltanissetta troverà una società ambiziosa ed un allenatore particolarmente predisposto a far crescere atlete giovani e con ampi margini di miglioramento.

Sicuramente al roster della squadra nissena con lei si aggiunge un tassello importante che darà al tecnico varie alternative tattiche e aumenterà naturalmente l’altezza media con i vantaggi che ne conseguono sotto rete.

La Franceschini, nella prossima gara contro il San Lucido, scenderà in campo con la maglia numero 12.