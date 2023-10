Palermo: diversi bancomat fatti saltare dai ladri per portare via le banconote.

Siamo già a quota sei in un mese. La tecnica è sempre la stessa: i malviventi durante la notte piazzano una bomba rudimentale che poi, da una distanza di sicurezza, fanno esplodere. Successivamente portano via tutto il bottino che riescono ad arraffare. La situazione è diventata insostenibile per la sicurezza sia degli abitanti degli edifici che ospitano i bancomat, sia per i passanti occasionali durante la deflagrazione.

Perdurando una simile situazione, chi vuole acquistare una casa dovrà tenerne conto.