Meteo: arriva l’autunno con maltempo e temperature in ribasso

Autunno in ripresa, con maltempo e freddo in arrivo per la prossima settimana. Secondo il Centro Meteo italiano le condizioni Meteo all’interno della nostra Penisola risultano oggi mediamente instabili con piogge o temporali localmente anche intensi e che coinvolgono principalmente diverse aree del settentrione, ma anche la Toscana. Altrove il tempo appare relativamente piu’ stabile e asciutto nonostante la forte presenza della nuvolosita’ in particolare lungo il versante occidentale, con temperature che risultano mediamente in aumento in particolare sulle regioni centro-meridionali a causa di un richiamo di correnti piu’ miti. Nel corso delle prossime ore, pero’, le previsioni vedono un peggioramento a causa del persistente afflusso di correnti piu’ umide e instabili di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale e, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, piogge e possibili temporali, localmente anche intensi, continueranno a interessare diverse aree del Paese. Il fronte di maltempo si divide in due e, se da un lato investira’ come in parte sta gia’ facendo le regioni nordorientali, dall’altro colpira’ anche il Lazio scendendo verso sud. Possibilita’ di nubifragi riguarderanno il nordest, mentre piogge e temporali localmente anche intensi interesseranno in maniera sparsa il medio Tirreno (Lazio compreso nella seconda parte di serata). Le temperature, in questo contesto, subiranno una generica diminuzione al Centro-Nord, mentre continueranno a rimanere relativamente miti al meridione.

PER OGGI –

AL NORD Al mattino nuvolosita’ compatta con piogge e temporali sparsi, piu’ asciutto su Emilia Romagna e Piemonte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con fenomeni sulle stesse regioni, anche intensi al Nord-Est. In serata e in nottata ancora fenomeni residui. Neve sulle Alpi oltre i 2000-2200 metri.

AL CENTRO Al mattino piogge sparse e temporali sulle regioni del versante tirrenico, anche intensi sulla Toscana, piu’ asciutto su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione prevista. In serata ancora maltempo con piogge e temporali sulle stesse regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, piu’ asciutto su Molise, Puglia settentrionale e Sardegna orientale. Al pomeriggio insiste il maltempo sugli stessi settori, mentre migliora sulla Sicilia. In serata residui fenomeni sui settori tirrenici, piu’ asciutto altrove con graduali schiarite. Temperature minime e massime in generale diminuzione.

PER DOMANI –

AL NORD Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Nord con nuvolosita’ in transito alternata a schiarite. In serata e nottata addensamenti anche compatti ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL CENTRO Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro ma con nuvolosita’ irregolare in transito alternata a spazi di sereno. Nessuna variazione nelle ore serali con tempo stabile e ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE Condizioni di tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio al Sud dove avremo nuvolosita’ irregolare in transito alternata a spazi di sereno. In serata e nottata si rinnovano condizioni di stabilita’ con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in locale rialzo.