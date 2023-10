Libri: 5 proposte per un Halloween veramente spettrale

Halloween è una ricorrenza che ormai viene festeggiata con gadget, indumenti, cibo e tradizioni radicate soprattutto all’estero. A questo elenco, però, si possono aggiungere proposte di lettura veramente spettrali.

Ed ecco, dunque, una selezione di 5 libri horror da poter leggere e poi raccontare a lume di candela ai propri amici proprio durante la notte di Halloween.

Per gli adulti e i “cuori impavidi”:

La casa disabitata (Charlotte Riddel). Quando Miss Helena eredita una bella dimora dal padre, decide subito di affittarla. Tuttavia, nessun inquilino sembra capace di restare: apparizioni, rumori, gli inquilini asseriscono che la casa sia infestata. E a Miss Helena non resta che chiedere l’aiuto Petterson, avvocato, per scoprire la verità. L’uomo si stabilità presso la dimora… cosa accadrà?

Loro (Roberto Cotroneo). Margherita B. racconta la storia di quando lavorò come istitutrice per una famiglia aristocratica. Il suo compito, nella magnifica villa di vetro, era quello di prendersi cura delle gemelle Lucrezia e Lavinia. Le bambine, però, parlano di “loro”, antichi ospiti della casa tornati portando con sé l’orrore. Chi sono e cosa vogliono?

Non aprite quella porta (Joe R. e Kasey Lansdale). Dana e la sua assistente Jana sono pronte a indagare su misteri pericolosi e fatti inspiegabili. Questo libro, raccolta di storie inedite, è popolato di mostri terrificanti e oscuri pronti a portare scompiglio nel nostro mondo.

Ossario (Lorenzo Palloni). Non solo da leggere, ma anche da ammirare. Questo libro raccoglie diverse brevi storie con tanto di disegni ad opera dell’autore. Spiriti oscuri, suggestione, c’è davvero da perdere il sonno in queste “storie affilate come una mannaia”.

Le cose che abbiamo perso nel fuoco (Mariana Enriquez). Storie crudeli che si snodano in scenari all’apparenza familiari pronti a rivelarsi inquietanti. Horror fatto di fantasmi e suspense, mistero e superstizione, dramma, ma anche ironia e bizzarrie. Un libro che trascina in una spirale oscura ma affascinante.

Per i bambini e chi si spaventa facilmente:

ANCHE I MOSTRI SI LAVANO I DENTI (Emme Edizioni)

Tutti i bambini odiano lavarsi i denti. È noioso! È inutile! C’è di meglio da fare! Eppure anche i mostri si lavano i denti! Il mostro che sta sotto il letto usa uno spazzolino fatto di capelli di bambini, perché ha le gengive molto delicate. Il mostro di Lochness ha assunto tanti piccoli gnomi che lo aiutano a pulire bene anche la seconda fila di denti. E anche il mostro della cantina, che ha un solo dente, lo spazzola bene due volte al giorno. Tutti i mostri hanno paura della carie, un mostro ancora più terribile. Un simpatico libro illustrato che aiuterà tutti i bambini a scoprire che non proprio tutti i mostri sono cattivi e che, a volte, a tutti spaventano le medesime cose.

NIGMI DA BRIVIDO (Il Castello Editore)

Scoprite i personaggi più famosi dell’orrore e affrontali, insieme ai protagonisti di queste storie. Incontrate FRANKENSTEIN nel suo rifugio, imparate a proteggerti dalle STREGHE, sorprendi il terribile LUPO MANNARO e risolvete il segreto della MUMMIA.

Vi invitiamo anche a entrare nel castello di DRACULA, a vivere una notte di HALLOWEEN da brividi, e a immergervi nel regno del MOSTRO DI LOCH NESS. Potrete infine scoprire il terribile caso del DOTTOR JEKYLL E DEL SIGNOR HYDE, provare il caos degli ZOMBIE e le notti coi FANTASMI. Per fuggire da questi racconti dovrete risolvere tanti piccoli enigma nascosti in ognuno di essi, ma grazie al decrittatore contenuto nel libro il linguaggio delle creature malvagie non avrà più segreti per voi!

IL PICCOLO LIBRO CATTIVO (Il Castoro)

Ehi, tu! Sì, dico a te! Presto! Aprimi e inizia a leggermi! Ti prego!

Ho bisogno di te per diventare un vero libro cattivo. Mi servi come cavia, capisci?

Ma ti avverto: non sopporto i ragazzini paurosi. I miei rompicapi e le mie storie sono davvero ripugnanti. E se non fai attenzione, rimarrai intrappolato dentro di me per l’eternità.

Ma a quanto vedo, sembri in gamba… Ce l’hai il coraggio di leggermi, vero?

Un nuovissimo libro-gioco spaventosamente divertente, dedicato a tutti i lettori più intraprendenti.

CORALINE (Mondadori)

In casa di Coraline ci sono tredici porte che permettono di entrare e uscire da stanze e corridoi, e poi ce n’è una, la quattordicesima, che dà su un muro di mattoni. Un giorno Coraline scopre che dietro la porta si apre un corridoio scuro, e alla fine del corridoio c’è una casa identica alla sua, e nella cucina della casa vive una donna uguale a sua madre, con al posto occhi ha due lucidi bottoni. Amorosa e attenta, l’altra madre le chiede di diventare sua figlia: in cambio avrà tutto ciò che desidera.

Ma Coraline, bambina saggia e intrepida, capisce subito di essere finita in una ragnatela fatta di nebbia e tenebra, al cui centro c’è un ragno straordinariamente pericoloso che toccherà a lei sconfiggere per liberare i prigionieri dell’altra madre.

LA FAMIGLIA ADDAMS. IL ROMANZO DEL FILM (HarperCollins)

Morticia e Gomez Addams si sono appena sposati e trovano come nido d’amore per la loro nuova vita insieme un posto speciale, diverso… un posto dove nessuna persona sana di mente vorrebbe stare… neanche morta!

Tredici anni dopo, la famiglia si è allargata: sono arrivati Pugsley, che si sta preparando per la tradizionale festa di iniziazione degli Addams, e Mercoledì, una cupa ragazzina incuriosita da tutto ciò che sta oltre le mura domestiche.

Un giorno, qualcosa dal mondo là fuori oltrepassa il cancello, e gli Addams scoprono che il mondo è molto più spaventoso di quello che si sono costruiti.

Un romanzo da brividi, che racconta la storia indimenticabile della famiglia più stramba d’America.