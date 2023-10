Caltanissetta. Sorteggiate le classi per l’assegnazione de “Il Mio Diario” della Polizia nell’ambito del progetto “CyberraccontiAmo”

CALTANISSETTA. Sono state sorteggiate le classi per l’assegnazione de “Il mio diario” portato in dono per la scolaresca del Circolo didattico Leonardo Sciascia dalla Polizia di Stato-QUESTURA DI CALTANISSETTA, ospite speciale durante l’incontro di apertura del progetto “CyberaccontiAmo”, promosso dall’Usr Sicilia.

In particolare il questore dottoressa Pinuccia Albertina Agnello ha avuto il piacere di lasciare un segno tangibile agli alunni delle classi quinte, coinvolte nel progetto, con questo diario, ricco di spunti inerenti le buone pratiche e le buone relazioni nell’ ottica della prevenzione.

Il sorteggio ha previsto le figure della Presidente di interclasse quinta Patrizia Lamantia, di alcuni docenti e dei genitori rappresentanti delle classi interessate. Le classi estratte sono state le quinte Sez. B/D.