Basket Maschile Serie C. L’Invicta Basket batte anche il Basket Giarre 90-75 ed è capolista a punteggio pieno

Ancora una vittoria, la terza, per l’Invicta nelle prime tre partite del campionato di serie C. Il quintetto di coach Peppe Spena è primo in classifica dopo la vittoria ottenuta in casa al Pala Cannizzaro contro il Basket Giarre per 90-75.

Una vittoria emozionante fino alla fine, con il quintetto nisseno che ha mostrato un gioco straordinario. Con un Paride Giusti (nella foto) in gran vena ed autore di 31punti, l’Invicta ha legittimato la vittoria con le belle prestazioni non solo di Railans e Milosavljevic, ma anche di Mattia e Samuele Talluto e di un ottimo Giarrusso.

“I nostri giocatori hanno dato il massimo in campo, dimostrando grande determinazione e talento – ha sottolineato a fine incontro la dirigenza dell’Invicta – è stato un vero spettacolo di squadra, con passaggi precisi, difesa solida e tiri impeccabili che ci hanno portato alla vittoria”.

La dirigenza ha espresso un plauso speciale a tutti i giocatori, all’allenatore e allo staff che hanno lavorato duramente per raggiungere questo risultato straordinario. “È un momento di orgoglio per la nostra comunità sportiva e per tutta la città di Caltanissetta! Grazie a tutti i tifosi che sono venuti a sostenerci e hanno contribuito a creare una grande atmosfera al Pala Cannizzaro. Il vostro sostegno è stato fondamentale! Continueremo a lavorare duro e a lottare in ogni partita, perché siamo pronti per affrontare qualsiasi sfida. Forza Invicta Basket”.