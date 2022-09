Mussomeli, raduno di cinquantenni per festeggiare i loro primi 50 anni

MUSSOMELI – Non hanno voluto fare passare inosservato il loro mezzo secolo di vita e così, sabato scorso, una cinquantina di cinquantenni (classe 1972 – 2022) hanno prima partecipato alla messa di ringraziamento, celebrata dal rettore del santuario Padre Francesco Maria Miserendino e successivamente in un noto locale cittadino. Un anniversario festeggiato. anche come auspicio di rinascita dopo i due anni di fermo pandemico.