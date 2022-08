SOMMATINO. Sarà inaugurata domani 9 agosto la sede elettorale di Angela Cocita, giovane sommatinese candidata all’Ars con la Dc. La sede elettorale si trova in viale Aldo Moro 265.

L’inaugurazione avverrà alle ore 19. “Sarà un momento di confronto e fra idee e visioni sul futuro del nostro territorio”, ha sottolineato Cocita che alle ultime elezioni comunali, così come in quelle precedenti, è stata a Sommatino la candidata in consiglio comunale più votata.