Caltanissetta. Si chiudono le portiere e bimba di un mese resta intrappolata in auto: liberata dai Vigili del Fuoco

CALTANISSETTA. Tanta paura ma alla fine altrettanto sollievo per una madre che stamani in via Bruno ha vissuto momenti di autentico panico in quanto la sua bimba di appena 1 mese è rimasta chiusa all’interno della propria auto.

Ciò è avvenuto nel momento in cui, avendo la madre dimenticato le chiavi all’interno del quadro, non appena ha chiuso l’ultima portiera dell’auto, si è innescato il sistema di chiusura centralizzata automatica che ha intrappolato all’interno dell’abitacolo la figlioletta. La madre, temendo che all’interno dell’auto potesse alzarsi la temperatura a causa del gran caldo, ha allertato i vigili del fuoco che, prontamente, si sono portati sul luogo riuscendo a liberare la bambina dopo aver rotto uno dei vetri laterali. Per la madre tanta paura ma subito mitigata dal sollievo di aver potuto riabbracciare la figlia tra le sue braccia sana e salva.