Caltanissetta. Oscar Aiello (Lega – Prima l’Italia): “Per la scala mobile nella scalinata Silvio Pellico occorre far chiarezza in Consiglio comunale”

CALTANISSETTA. Cinquecentomila euro del PNRR saranno destinati per la realizzazione di una scala mobile nella scalinata Silvio Pellico, una delle scalinate più suggestive ed antiche di Caltanissetta. Su questa importante opera s’è registrato l’intervento politico del consigliere comunale Oscar Aiello (Lega):

“Un’imponente opera che sta destando perplessità e critiche da parte di numerosi cittadini, che hanno spinto 12 Consiglieri d’Opposizione (Oscar Aiello primo firmatario, Valeria Visconti, Fabrizio Di Dio, Tilde Falcone, Giovanna Mulè, Michele Giarratana, Gianluca Bruzzaniti, Toti Petrantoni, Oriana Mannella, Annalisa Petitto, Calogero Adornetto e Salvatore Mazza) a chiedere la convocazione di un Consiglio Comunale in adunanza aperta per avviare in Aula Consiliare un dibattito tra le forze politiche che rappresentano istituzionalmente la Città e chi vorrà intervenire.

“La realizzazione della scala mobile cambierà irreversibilmente volto ad una parte storica della Città – dichiara il Consigliere primo firmatario, Oscar Aiello – opera che inciderà inevitabilmente sul futuro, anche economico, dei nisseni e in tutto ciò il Consiglio Comunale non è stato nè preventivamente coinvolto, né informato. Molti sono i dubbi dei cittadini ed è giusto fare chiarezza in Aula Consiliare – aggiunge il Consigliere Aiello, che così conclude – Nessuna posizione preconcetta, la scala mobile però, oltre a rovinare una bellissima scalinata, potrebbe deturpare l’ambiente diventando un eco mostro a causa dell’incertezza in merito ai suoi costi di gestione e di manutenzione, occorre pertanto avviare in Consiglio Comunale un dibattito chiarificatore”.