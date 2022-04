Covid, Costa: 4 dose per gli over 80, l’Aifa decide il 12 aprile

“Sulla quarta dose l’Aifa si dovrebbe riunire il 12 aprile per fornire le indicazioni. A oggi è ragionevole pensare che si proceda per i più anziani, gli over 80: è questo oggi l’intendimento della comunità scientifica”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio anch’io su Radio 1 Rai.

“L’Ema si è espressa e ha indicato di procedere per le fasce d’età più anziane. L’Aifa si esprimerà a giorni e credo sarà in linea con l’indicazione dell’Ema e cioè che in un primo momento si possa procedere solo per i più anziani, si parla di over 80 o over 70. La politica attenderà alle indicazioni”, ha concluso Costa.