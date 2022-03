Covid: Gimbe, 59% dosi Novavax ad over 50, ma no boom nuovi vaccinati

Non decolla la somministrazione del vaccino Novavax: in dieci giorni sono state somministrate 11.595 dosi. Lo rivela il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Dei vaccinati con Novavax, il 59,2% è over 50.

Dal 28 febbraio sono state somministrate 11.595 dosi vaccino Novavax, di cui il 59,2% in persone over 50, la maggior parte delle quali in età lavorativa. “La speranza – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – che questo vaccino, basato su una tecnologia più tradizionale rispetto agli innovativi vaccini a mRNA, potesse convincere gli indecisi è stata disattesa. Purtroppo, sul fronte dei nuovi vaccinati nessun boom”.