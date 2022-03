Covid: Fiaso, in ultimi 7 giorni +23% ricoveri pediatrici

La curva dei ricoveri pediatrici registra nella settimana 22-29 marzo, stando ai dati degli ospedali pediatrici e dei reparti di pediatria aderenti alla rete sentinella Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), un aumento del 23%. In quella del 22 marzo era scesa del 6% mentre nel report del 15 marzo era cresciuto del 48%. Il dato continuamente altalenante registrato nel corso delle settimane in pediatria non consente di fare valutazioni appropriate dei trend.