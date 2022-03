Caltanissetta: un ringraziamento speciale per la giovane “prof” Eva Giuliana

Troppo spesso le nuove generazioni vengono accusate di essere pigre e poco predisposte a mettersi in gioco per costruire il proprio futuro anche al di fuori del nido domestico.

Un pregiudizio che non deve essere generalizzato a tutti i giovani perché c’è chi, invece, affronta il proprio futuro anche lontano da casa e sempre con il sorriso sulle labbra. Una vivacità che viene percepita da chi ci circonda e che, al termine dell’esperienza, sente il bisogno di “ringraziare” per questo incontro.

E’ quanto ha vissuto Eva Giuliana, ventenne nissena che nel 2020 ha conseguito il diploma all’istituto IPSIA “Galileo Galilei” di Caltanissetta indirizzo Odontotecnico, si è immediatamente iscritta nelle graduatorie per l’insegnamento e che a ottobre 2021 è tornata nelle aule scolastiche di Modena questa volta in veste di docente.

La sua esperienza, prima al “Cattaneo – Deledda” e poi al “Corni” è stata, almeno per il momento, breve ma molto intensa. I suoi studenti, per salutarla, le hanno scritto una lettera nella quale l’hanno ringraziata per il tempo che lei ha dedicato loro.

“Cara prof Eva, a nome di tutta la classe la ringraziamo per tutto: per averci aiutato, per averci fatto capire che non si dà mai nulla per scontato, per la sua pazienza e per averci insegnato il vero valore della scuola” Gli studenti hanno continuato la loro lettera scusandosi per il tempo che potrebbero avere sprecato con lei perché, magari, distratti, hanno messo alla prova la sua pazienza. “Un errore che cercheremo di non commettere più perché, in fondo, quando si sbaglia si impara”. E il messaggio di saluto si chiude con l’augurio di diventare una grande insegnante e di trovare classi migliori anche se “noi rimarremo sempre quella per lei speciale”.

Di coraggio e di voglia di vincere tutte le avversità nonostante tutto e tutti, Eva Giuliana, ne ha molte. Lei che, nata nella Repubblica Ceca, a cinque anni è arrivata in Italia insieme a suo fratello gemello e a sua sorella maggiore. Sono stati accolti da una famiglia che li ha amati e sostenuti nel loro percorso formativo di crescita emotiva e formativa. E lei, che ha dovuto imparare una nuova lingua, integrarsi in un nuovo mondo e affrontare un nuovo percorso di vita ha imparato a trasmettere agli altri quella carica di vitalità e quel sorriso che non l’abbandonano mai. E a mettere in pratica quel buon approccio didattico che i suoi “prof”, adesso “colleghi”, le hanno trasmesso quando era lei a sedere dall’altro lato della cattedra.