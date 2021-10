Marianopoli, iniziativa benefica con “La mela di AISM”

MARIANOPOLI – Anche a Marianopoli, su iniziativa dell’ infermiere di area critica dott. Vincenzo Agrò e del soccorritore Sandro Gialì, in collaborazione con la parrocchia diretta da Padre Bernardo Briganti, si è tenuta la raccolta fondi “la mela di AISM”, per la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e continuare a garantire e potenziare i servizi destinati alla persona colpita, specialmente giovani dai 20 ai 40 anni. Il presidio, che in tutta Italia si tiene dall’ 1 al 4 ottobre, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, era presente sul sagrato della chiesa madre, dove sono stati distribuiti i 120 sacchetti affidati agli operatori sanitari, la partecipazione da parte della popolazione è stata inaspettata e a tutti coloro che hanno contribuito è andato il ringraziamento da parte degli organizzatori.