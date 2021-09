Caltanissetta, scompenso cardiaco: 11 ottobre screening sul camper AISC

L’ambulatorio itinerante AISC taglierà il nastro di partenza il 28 settembre p.v. da Piazza di Monte Citorio, dove sosterà dalle ore 10 alle ore 12:00, per proseguire verso i Centri territoriali AISC di: Roma, Firenze, Lucca, Padova, Brescia, Tradate, Como, Treviso, Trento, Bari, Vieste, Telese Terme, Reggio Calabria, Catania, Caltanissetta, Jesi e Napoli.

La tappa nissena del camper attrezzato per le giornate AISC, che si svolgerà in Piazza Falcone Borsellino l’ 11 Ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 13, sarà curata dal Dott Luigi Scarnato, cardiologo libero professionista, Presidente Nazionale di Cuore Chiaro Onlus (ben nota ai cittadini per i suoi programmi sanitari e di intrattenimento educazionale). Per l’occasione ha formato un team che si avvarrà della collaborazione di una cardiologa operante sul territorio (Dr.sa Giuseppina Curatolo), un’ infermiera ed un’ assistente (Alessandra Marotta e Daniela Marotta) che saranno a disposizione dei volontari che vorranno sottoporsi a screening che saranno sottoposti ad anamnesi, visita, ecg e quando necessario anche ecocardiogramma.

Secondo i dati più recenti, 14 milioni di persone in Europa e più di 1 milione in Italia convivono oggi con lo Scompenso Cardiaco, patologia che registra ogni anno nuovi casi – indicativamente 20 ogni 1000 individui tra 65 e 69 anni – che aumentano ampiamente nella popolazione over-85.

Lo Scompenso Cardiaco rappresenta la causa più comune di ricovero tra gli ultra 65enni e si stima che, entro il 2021, rappresenterà la terza causa di decessi in tutto il mondo.

Nonostante questi dati, il livello di consapevolezza da parte della popolazione è ancora troppo basso e pertanto le campagne di informazione e sensibilizzazione rivestono un ruolo fondamentale al fine non solo di migliorare la consapevolezza delle persone che ogni giorno si trovano a fronteggiare questa patologia, ma anche per promuovere una maggiore conoscenza della stessa nella popolazione generale allo scopo di intercettare la malattia nella sua fase inziale e migliorarne la prognosi.

Per questo, AISC – Associazione Italiana Scompensati Cardiaci, con il supporto incondizionato di AstraZeneca, promuove un programma di iniziative volte a diffondere la conoscenza dello scompenso cardiaco non sempre recepito come vera e propria patologia, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione all’attenzione ai sintomi, ad affrontare l’emergenza della malattia, ma soprattutto alla sua prevenzione, promuovendo l’adozione in via prioritaria di un corretto stile di vita e un’appropriata aderenza terapeutica.

“È proprio in questo contesto che anche quest’anno, abbiamo voluto ripetere l’iniziativa del Punto Itinerante AISC, rappresentato da un camper adibito ad ambulatorio con a bordo medico e infermiere con la possibilità di offrire a tutti coloro che lo desiderano una visita di controllo per identificare i fattori di rischio per lo scompenso cardiaco e la malattia renale cronica, per quest’ultima sono previsti test per la misurazione della creatinina e del Volume di Filtrazione Glomerulare (e-GFR), e per fornire materiale informativo sulla patologia – afferma Porzia De Nuzzo, Presidente AISC – anche per un’opportuna attività di prevenzione”.

“L’attenzione ai sintomi, l’aderenza alla terapia, uno stile di vita corretto, l’informazione sull’evoluzione della patologia devono essere un patrimonio dei pazienti e di tutti coloro che di loro si prendono cura per evitare situazioni di emergenza e quindi di ospedalizzazione” – evidenzia il Prof. Salvatore Di Somma, Direttore del Comitato Scientifico AISC.

“Lo scompenso cardiaco è una delle poche patologie croniche ed irreversibili che è possibile sconfiggere; unica arma la prevenzione. Soltanto riconoscendo e rimuovendo precocemente le cause che portano ad un deterioramento del cuore, sarà possibile arrestare l’ ondata planetaria di malati di scompenso” dice il Dr Luigi Scarnato, responsabile della tappa nissena del camper AISC.

Lo screening è rivolto soprattutto a soggetti a rischio quali ipertesi, obesi con sindrome plurimetabolica, pazienti con precedenti eventi coronarici. Per gli altri sarà presente un desk con materiale divulgativo e dove sarà possibile un breve colloquio con misurazione della pressione arteriosa (principale fattore di rischio di scompenso cardiaco) e della frequenza cardiaca.