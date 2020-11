Mussomeli, accordo di collaborazione tra Comune e Network ITS di Londra

MUSSOMELI – Nella giornata di ieri la giunta del sindaco Catania ha deliberato la sottoscrizione di un accordo di collaborazione, a costo zero per il comune, con la società ITS for Sicily Ltd, con sede a Londra (GB).

Da sottolineare che l’ITS for Sicily Ltd fa parte di un network di iniziative operative su tutto il territorio nazionale (ITS for Genoa, ITS for Sardinia) per la promozione e l’attrazione di investimenti esteri a carattere immobiliare e di riqualificazione del territorio.

Il comune di Mussomeli e ITS for Sicily Ltd hanno individuato opportunità congiunte di sviluppo ed il Comune di Mussomeli sarà individuato come test pilota per la Regione Sicilia.

Gli ambiti di collaborazione dell’accordo sottoscritto sono i seguenti:

– individuazione di immobili ad 1 euro da allocare al progetto;

– individuazione di altre opportunità immobiliari del territorio non comprese nel progetto “case ad 1 euro”;

– individuazione di una rete di professionisti ed operatori economici da coinvolgere nel progetto (studi legali, commerciali, notarili, studi di progettazione e società di ristrutturazione e istituti bancari del territorio);

– individuazione di progetti di rilancio residenziale, commerciale e turistico che possano attrarre investimenti esteri e nazionali sul comune investimenti;

– individuazione di tutti gli strumenti comunali, regionali, nazionali ed europei di supporto finanziario al progetto (in aggiunta a quelli privati messi a disposizione da ITS for Sicily).

Obiettivo è dunque quello di proseguire nell’ambito del progetto di attrazione di investimenti stranieri a Mussomeli già avviato nel 2017 e che ha già fatto registrare la vendita di case del centro storico a diverse decine di stranieri.