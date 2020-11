Caltanissetta, pioggia torrenziale: vari allagamenti, città in tilt

CALTANISSETTA – Città in tilt per la pioggia torrenziale che è caduta copiosa su Caltanissetta. Come purtroppo spesso accade in queste occasioni di meteo inclemente, diverse zone del centro abitato registrano allagamenti: strade impraticabili e traffico rallentato. Non sono mancati neanche gli interventi dei Vigili del Fuoco: il centralino è stato “tempestato” da telefonate.

Molti automobilisti sono stati bloccati dall’acqua o hanno preferito fermare la marcia per la consistenza degli allagamenti.

Anche le forze dell’ordine sotto pressione. Si spera che nelle prossime ore il meteo conceda una tregua onde evitare guai peggiori.