Stragi ’92: camera consiglio fiume a Caltanissetta per boss Messina Denaro capomafia imputato attentati Capaci e Via D’Amelio

E’ in camera di consiglio da oltre dieci ore la Corte d’Assise di Caltanissetta che deve decidere il processo al boss latitante Matteo Messina Denaro accusato di essere tra i mandanti delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Gli attentati costarono la vita ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte e segnarono l’inizio della stagione stagista di Cosa nostra. La sentenza dovrebbe essere emessa in tarda serata.