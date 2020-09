Agrigento, immigrazione: tensione sulla Open Arms, 10 migranti si gettano in mare

Tensione nella notte sulla Open Arms, l’imbarcazione di salvataggio da giorni ferma in attesa di un porto in cui attraccare dopo il divieto di Malta e Italia. Una decina di persone si sono gettate in mare a poche miglia da Porto Empedocle alla vista di due motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.

Le forze dell’ordine hanno recuperato coloro che si sono tuffati in acqua e portato sulla terraferma due donne incinte e un’altra persona, oggi ricoverate all’ospedale San Giovanni di Dio di AGRIGENTO.