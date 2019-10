Con nota n. prot. 10148 del 28/10/2019 si comunica che dalle ore 08:00 alle 18:00 del 30/10/2019 sarà interrotta la fornitura ai comuni di Acquaviva Platani, Mussomeli, Consorzio di Bonifica 3 AG, Consorzio Bonifica 4 CL, Caltaqua, per effettuare alcuni interventi di manutenzione lungo il sistema di alimentazione consistenti in sostituzione misuratore elettromagnetico sulla linea mandata per Acquaviva P. della centrale di sollevamento Casale; sostituzione apparecchiature di sfiato all’interno della centrale; manutenzione elettrica programmata in cabina MT.