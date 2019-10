Doppio impegno per la Nebrosport in vista dell’imminente fine settimana motoristico del 12 e 13 ottobre 2019. La scuderia santangiolese sarà infatti rappresentata sia alla seconda edizione dello Slalom Roccella-San Cataldo, che al sedicesimo Minislalom Città di Bagaladi. Nel primo caso, organizzato Passione e Sport, lo slalom sarà valido per la Coppa Aci Sport 5° Zona e per il Campionato Siciliano di specialità. L’evento reggino, invece, è stato dalla Scuderia Aspromonte

Saranno ben due i portacolori Nebrosport presenti sui due diversi fronti.

A partire da Antonio Furnari sulle strade dello Slalom Roccella-San Cataldo. Galvanizzato dal terzo posto del Novara di Sicilia, il driver rossoblù si ripresenta al volante di Clio Williams in classe N2000 per trovare un’altra affermazione.

Varcando lo stretto di Messina, troviamo invece Francesco Di Stefano a bordo di A112 Abarth di classe S2, impegnato nel Minislalom Città di Bagaladi. Anche lui aveva partecipato all’ultima edizione del Novara di Sicilia, conquistando il primato di classe, l’ambizione è quella di confermare l’alto livello di competitività.