TRAPANI – L’uomo che ieri notte ha perso il controllo della sua auto sull’A29, causando la morte di uno dei due figli che erano a bordo della vettura con lui, stava trasmettendo un video in diretta in Facebook. L’episodio e’ emerso nell’ambito dell’indagine avviata dalla Procura di Trapani e coordinata dalla Polizia Stradale. Nell’incidente, avvenuto all’altezza dello svincolo Alcamo Est, e’ deceduto Francesco, 14 anni, mentre il secondo figlio, dell’eta di 10 anni e’ ricoverato al reparto di neurorianimazione dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, e si trova in coma con gravi danni cerebrali, secondo quanto riferiscono i medici del nosocomio. Il video e’ stato rimosso dalla pagina social di Fabio Provenzano, 34 enne di Partinico, padre dei due bimbi adesso ricoverato con prognosi riservata al Trauma center di Villa Sofia. Nell’immediato Provenzano, gestore di un esercizio commerciale in una delle strade principali di Alcamo, era stato ricoverato all’ospedale di Partinico. L’uomo ha riportato un trauma cranico, emorragia cerebrale, trauma toracico e alla colonna vertebrale, ma secondo i medici non e’ in pericolo di vita. (AGI)