SUTERA – Amministratori ed alcuni cittadini hanno trascorso il fine settimana dedicandosi come servizio di volontariato, alla pulizia dell’area verde circostante alla piscina. Prossimamente, inizieranno le operazioni di pulizia e riempimento delle vasche, per l’utilizzo al meglio della piscina nell’imminente arrivo dell’estate. A coordinare tale servizio il vice sindaco Pietro Alongi che, come ogni anno, si dedica a tale gestione, avvalendosi della collaborazione di un gruppo di volontari che si spendono gratuitamente per il proprio paese, dandone testimonianza di attaccamento e di rispetto.