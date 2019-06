SERRADIFALCO. Ancora un riconoscimento per Rosario Petix (nella foto). L’attore e regista serradifalchese è stato premiato nell’ambito della quarta edizione del Ferrara Film Festival. Ad essere premiato è stato il suo cortometraggio “Il Cioccolatino” di cui è regista. Il cortometraggio era già stato premiato nel corso del Milazzo International Film Festival come miglior cortometraggio. Ora ad essere premiato è stato Rosario Petix come “Miglior Regista Esordiente” con il suo cortometraggio. Il film è nato per sensibilizzare ed informare sul morbo di Alzheimer, una malattia che sconvolge non solo la vita del malato, ma anche quella dei suoi parenti che gli stanno vicini.