SAN CATALDO. Il M5S di San Cataldo – essendo venuto a conoscenza della manifestazione d’interesse alla presentazione di progetti previsto nel PO FESR Sicilia 2014-2020 per “realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità”, avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni – ha ritenuto di informare e chiedere ai commissari straordinari tramite una formale istanza, di valutare l’opportunità di prendere parte alla suddetta manifestazione di interesse. Lo ha reso noto lo stesso M5S in un comunicato. In particolare è stato rilevato: <Considerato che il contributo finanziario in conto capitale è concesso fino al 100% dei costi totali ammissibili dell’operazione e considerata la ragguardevole spesa che il comune affronta per lo smaltimento dell’umido, ci siamo preoccupati di porlo all’attenzione dei commissari con la speranza che ci siano i requisiti e la volontà per accedere alla manifestazione di interesse>.