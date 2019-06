CALTANISSETTA. Fratelli nisseni protagonisti ieri nella pesistica con grandi imprese. Si tratta dei fratelli Gabriel Pio Gueli (foto in basso) ed Emanuel Gueli (foto in alto). I due giovani pesisti nisseni che militano nella Best Gym di Alessandro Spinelli hanno conquistato, nello stesso giorno, uno l’Euro Cup in Irlanda (Gabriel Pio) e l’altro il campionato italiano a Pavia (Emanuel). Per i due fratelli, dunque, grande orgoglio nisseno, considerato che hanno contribuito con le loro imprese a portare in alto il nome di Caltanissetta nello sport nazionale ed internazionale. Gabriel Pio Gueli ha vinto nella categoria 81 kg con la Nazionale Italiana di sollevamento pesi l’oro nell’European Union Weightlifting Cup a Wateford in Irlanda con 120 kg di strappo, 153 kg di slancio e 273 kg di totale. Emanuel Gueli, invece ha vinto il titolo italiano nei 61 kg ai campionati italiani Esordienti Under15 con 91 kg di strappo, 111 kg di slancio (nuovo record italiano), e 202 di totale. Una doppietta d’autore per i due giovanissimi fratelli nisseni accomunati non solo dalle loro imprese, ma anche dalla passione per la pesistica di cui costituiscono ormai due importanti realtà in ambito nazionale ed internazionale.