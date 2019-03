CATANIA – Ennesima aggressione in un ospedale siciliano. A denunciarlo la stessa vittima nella sua pagina Facebook. L’ausiliaria del Pronto soccorso del Policlinico di Catania e’ stata picchiata solo per aver detto al paziente che non poteva passare dal triage. “Andare a lavoro – scrive la donna – non e’ stato affatto piacevole soprattutto se per aiutare gli altri alla fine ricevi violenza, io me la cavero’ con un bel po’ di giorni di prognosi, spero che questa persona se cosi’ si puo’ chiamare che mi ha picchiata ingiustamente mentre svolgevo il mio lavoro, venga punita dalla legge. Sono fiduciosa!”. “Condanniamo la vile aggressione subita dalla collega”, afferma la Fsi Usae.