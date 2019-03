SAN CATALDO – Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato stamani, poco prima delle 13, il violento scontro frontale tra due auto in via Due Fontane: la violenza dell’impatto ha causato il ribaltamento di uno dei mezzi coinvolti nel sinistro. Due feriti: un uomo di 61 anni, T.C., ed un adolescente di 15 anni, entrambi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. L’importante arteria stradale che collega il capoluogo nisseno a San Cataldo è rimasta chiusa al traffico per circa due ore, generando un consistente ingorgo stradale.