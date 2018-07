CALTANISSETTA – Due alunni frequentanti la seconda classe del Liceo Classico Paritario “Pietro Mignosi” di Caltanissetta Karla Bufalino e Mattia Augello hanno recitato Saffo e Catullo al Silent Wifi Concert tenuto da Andrea Vizzini nello scenario unico e affascinante della Valle dei Templi. Karla ha recitato in greco-lingua originale il Carme di Saffo meglio conosciuto come Ode della Gelosia, la più antica espressione poetica che riesce a comunicare al lettore la percezione della passione amorosa, quando il tremore ti scuote tutta, il sudore si spande per tutto il corpo, non ci vedi più con gli occhi, rombano le orecchie, diventi più verde di una foglia e ti senti quasi morire. Mattia ha recitato Catullo carme 51, interpretazione in latino della poesia di Saffo e l’attore Antonio Gargiulo ha letto lo stesso carme nella traduzione di Quasimodo, mentre il pittore Valerio Cassano dipingeva ispirato dalla musica, dalla poesia, dalla magia di un luogo unico al mondo. Il Silent Wifi Concert, nel silenzio della notte ai piedi del Tempio della Concordia illuminato dalla luce calda e soffusa è udibile solo attraverso le cuffie. Il pianista Andrea Vizzini ha già tenuto il Silent WiFi Concert™ in alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia come il Vittoriale degli italiani, Piazza dei Cavalieri a Pisa, il Castello Sforzesco e l’Arco della Pace a Milano, registrando puntualmente numeri da record e coinvolgendo ad oggi oltre 10.000 spettatori. Il concerto nella Valle dei Templi- dice l’Architetto Giuseppe Parello Direttore del Parco-ha sorpreso ed emozionato gli spettatori affascinati dalla musica interpretata con estrema sensibilità dal pianista Andrea Vizzini coinvolti tutti nell’atmosfera di sogno che solo la Valle dei Templi di Agrigento sa regalare.

