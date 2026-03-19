Sicilia. Energia, avviso Fesr da 80 milioni per i gestori della distribuzione. Schifani e Colianni: «Investimento su reti intelligenti per valorizzare le rinnovabili»

È stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell’Energia l’avviso per la selezione degli operatori gestori del sistema di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sul territorio regionale. L’iniziativa, che s’inquadra all’interno del Programma regionale Fesr 21/27, contribuirà a raggiungere l’obiettivo di sviluppare reti ed impianti di stoccaggio energetici intelligenti. La dotazione finanziaria dell’avviso è di 80 milioni di euro; la forma di sovvenzione attivata è un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dei costi ammissibili del progetto.

«Un investimento di risorse finanziarie consistente – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – per sostenere la modernizzazione delle reti di distribuzione energetica, con la dovuta attenzione alle nuove tecnologie. Un’iniziativa in linea con le politiche energetiche sviluppate dal mio governo, con l’obiettivo di dotare la Sicilia di un sistema di trasmissione sempre più efficiente, essenziale per le attività produttive delle nostre imprese e per lo sviluppo del territorio».

«La diffusione delle reti intelligenti, le cosiddette smart grids, nei sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica in Sicilia – sottolinea l’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni – costituisce una delle principali leve di politica energetica regionale che abbiamo messo in campo. Lavoriamo per superare le criticità strutturali del sistema elettrico che rendono particolarmente complessa l’integrazione efficiente della nuova capacità produttiva da fonti di energia rinnovabile, per il cui sviluppo il nostro territorio presenta condizioni eccezionalmente favorevoli».

Le domande potranno essere presentate entro il novantesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

A questo link l’avviso pubblicato dal dipartimento dell’Energia.