Referendum giustizia, Marattin: “Data non mi appassiona, importante buona campagna”

Gio, 08/01/2026 - 19:51

(Adnkronos) – Il referendum “sia quando sia. E’ giusto che ci sia tempo per una buona campagna elettorale ma non mi appassiona questo tema”. Lo ha detto il segretario del Pld Luigi Marattin, a margine di una iniziativa del Comitato giustizia si’ sul referendum sulla separazione delle carriere, parlando della data del referendum. 
