Il ricordo di Rudy Maira per Corrado Maiorca: «Un giornalista rigoroso e un uomo di straordinaria umanità»

La morte del giornalista Corrado Maiorca ha destato profondo cordoglio e sgomento anche a Caltanissetta, città dove per anni ha vissuto e lavorato, lasciando un segno umano e professionale ancora vivo. Alla notizia della sua scomparsa si unisce il ricordo dell’ex deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, l’avvocato Rudy Maira, amico di Maiorca, che ne traccia un profilo intenso e sentito, ripercorrendo il legame umano e professionale nato nel rispetto dei ruoli e cresciuto nel tempo fino a diventare autentica amicizia.



«Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Corrado Maiorca, giornalista di grande spessore e uomo di straordinaria umanità.

Ho avuto modo di conoscerlo durante la mia esperienza di deputazione all’Assemblea Regionale Siciliana, in una stagione di grande vivacità politica anche a Caltanissetta. Furono anni intensi, ricchi di confronti, idee, relazioni e amicizie comuni, che oggi tornano alla memoria come pagine belle e significative della vita pubblica e privata di questa città.

Corrado era profondamente incuriosito da quel fermento politico e civile. Si avvicinava con intelligenza e rispetto, cercando di comprendere le dinamiche, le regole non scritte, le relazioni che caratterizzavano la politica regionale. Lo faceva con lo sguardo attento del giornalista vero, ma anche con la disponibilità umana di chi crede nel dialogo e nel confronto.

Da quel rapporto professionale, nato nel pieno rispetto dei ruoli, si sviluppò nel tempo una grande amicizia, fondata sulla stima reciproca, sulla lealtà e sulla consapevolezza che informazione e politica, quando esercitate con serietà, possono incontrarsi senza mai confondersi. Corrado sapeva essere cronista rigoroso e, allo stesso tempo, interlocutore sincero, capace di ascoltare e di raccontare senza pregiudizi.

Con la sua scomparsa perdiamo non solo un giornalista di valore, ma un uomo capace di costruire relazioni autentiche, lasciando un segno profondo nelle persone che hanno condiviso con lui un tratto di strada.

Alla moglie Lucia, al figlio Gabriele e ai familiari tutti giungano le mie più sentite condoglianze e la mia sincera vicinanza in questo momento di grande dolore».

Rudy Maira