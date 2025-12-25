Villalba. Il bambinello rubato lo scorso anno e poi ritrovato, è stato restaurato da Rita Lodato e restituito alla Comunità

VILLALBA. Una storia di Natale autentico arriva in queste ore da Villalba. Qui, come si ricorderà, lo scorso anno avvenne il furto del Bambinello dalla capanna in piazza. Un fatto che, allora, ferì profondamente la comunità, perché non si trattava solo di un oggetto, ma di un simbolo di speranza e unione. Il suo ritrovamento a Vallelunga, grazie ad alcuni ragazzi Giuseppe Ricottone di Villalba, Vincenzo Malta e Cristian Insinna di Vallelunga, ha avuto un valore speciale, anche se purtroppo era ridotto in pezzi e sembrava irrecuperabile.

Il sindaco Maria Paola Immordino, tuttavia, ha annunciato: “Da questo episodio doloroso è però nata una storia di rinascita. Un grazie sincero e profondo a Rita Lodato che, con grande competenza, sensibilità e generosità, ha restaurato completamente e gratuitamente il Bambinello, restituendo alla comunità non solo un’opera, ma un simbolo di speranza, tradizione e amore. Il tuo gesto, Rita, resterà nel cuore di tutti”.

Dunque, il presepe con la capanna in piazza ha il suo bambinello lodevolmente restaurato da Rita Lodato che ha fatto si che tornasse ad essere quel simbolo di speranza e unione per l’’intera comunità villalbese che è sempre stato.