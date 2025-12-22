Salute

Vasto incendio a Catania nella zona industriale, i Vigili del Fuoco in azione

Un vasto incendio è divampato nella tarda serata di ieri nella zona industriale di Catania, in località Ponte Primo Sole. Le fiamme hanno interessato un centro benessere e diverse attività commerciali adiacenti, coinvolgendo complessivamente tre edifici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania con il distaccamento Sud, una squadra dalla sede Centrale, i Vigili del Fuoco volontari di Maletto, un’autoscala e numerose autobotti. All’arrivo delle squadre, l’incendio risultava già esteso e generalizzato, rendendo necessario un intervento immediato su più fronti. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche il Corpo Forestale e la Protezione Civile. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Funzionario di Servizio dei Vigili del Fuoco presente sul posto. Il lavoro dei soccorritori è proseguito per tutta la notte per contenere le fiamme, mettere in sicurezza le strutture e impedire la propagazione dell’incendio agli edifici vicini. Al momento sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Non si registrano feriti. (ITALPRESS).

