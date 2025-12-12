Vallelunga. S’è insediata la commissaria straordinaria, dott.ssa Concettina Nicosia: gli auguri di buon lavoro da parte della Giunta comunale

VALLELUNGA. Il 12 Dicembre 2025 si è insediata la commissaria Straordinaria, Dott.ssa Concettina Nicosia, con decreto del Presidente della Regione Renato Schifani firmato in data 9 Dicembre. La dottoressa Nicosia, attualmente Segretaria Generale del Comune di Barrafranca, amministrerà il Comune di Vallelunga Pratameno, con i poteri suppletivi del Sindaco e della Giunta, fino alle nuove elezioni previste per la primavera del 2026.

La Giunta, con il vice sindaco Rosa Izzo, e gli assessori Silvio Zuzzè, Roberto Emmanuele e Rosolino Gulino, hanno inteso augurare buon lavoro alla neo commissaria, “certi che la sua azione amministrativa sarà svolta nell’esclusivo interesse della comunità, come ha già ampiamente dimostrato in passato. Cogliamo l’occasione per salutare Voi cittadini ringraziandovi per la vicinanza e l’affetto che soprattutto in questo ultimo nonché difficile periodo, dopo la scomparsa del nostro Sindaco Pippo Montesano, avete mostrato nei nostri confronti”.