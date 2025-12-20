Uildm Mussomeli, campagna NATALE FONDAZIONE TELETHON 2025

MUSSOMELI – Domani, domenica 21 DICEMBRE le volontarie e i volontari UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – della sezione di Mussomeli saranno a Cammarata presso il centro commerciale “ LA FORNACE” dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, con i biscotti solidali della Fondazione Telethon. Finalità dell’appuntamento è quella di raccogliere fondi destinati alla ricerca sulle malattie neuromuscolari. Proprio grazie ai volontari UILDM, oltre 30 anni fa, è nato l’impegno di Fondazione Telethon per la ricerca sulle distrofie e sulle altre malattie genetiche rare. La collaborazione tra le due realtà si propone di sostenere progetti di ricerca innovativi il cui scopo è quello di migliorare la qualità di vita, personale e sociale, delle persone affette da malattie neuromuscolari e delle loro famiglie. La campagna di NATALE TETHON è un invito alla mobilitazione collettiva e, in linea di continuità con la storia di fondazione Telethon, un appello a sostenere le mamme di bambine e bambini affetti da malattie genetiche rare. Presso il banchetto UILDM/Telethon saranno disponibili i caratteristici cuori di cioccolato fondente e al latte biscotto da distribuire a fronte di una donazione minima di 15 euro. Saranno disponibili anche le candele profumate e un set di 6 pezzi con 3 matite in legno, righello da 20 cm, gomma e temperamatite da distribuire a fronte di un contributo minimo di 6 euro. Saranno disponibili anche le palline natalizie e il profuma biancheria da distribuire a fronte di un contributo minimo di 3 euro. Tante sorprese anche per i bambini e le bambine. Per chi volesse prenotare i cuori dicioccolato e per qualsiasi informazione, è possibile contattare UILDM – sezione di Mussomeli al numero 3281824446 o alla mail uildmmussomeli@gmail.com.