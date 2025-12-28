Ucraina, l’avvertimento di Lavrov: “Truppe europee sarebbero obiettivo legittimo”

(Adnkronos) – Le truppe europee della Coalizione dei Volenterosi, qualora dovessero essere dispiegate in Ucraina, sarebbero un obiettivo legittimo per le forze armate russe. Ad avvertire è stato stamane il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista all'agenzia di stampa Tass. "Le ambizioni dei politici europei li accecano letteralmente: non solo non si preoccupano degli ucraini, ma sembrano non preoccuparsi neppure della propria popolazione. Come si spiega, altrimenti, il dibattito in corso in Europa sull'invio di contingenti militari in Ucraina sotto forma di una 'Coalizione dei Volenterosi'? Lo abbiamo già affermato cento volte: in tal caso diventerebbero un obiettivo legittimo per le nostre forze armate", ha osservato Lavrov. "Ai politici europei meno avveduti, ai quali spero venga mostrata questa intervista, ripeto ancora una volta: non c'è motivo di temere che la Russia attacchi qualcuno", ha poi detto ancora il ministro. Allo stesso tempo Lavrov ha sottolineato che "se qualcuno decidesse di attaccare la Russia, la risposta sarebbe schiacciante". Il capo della diplomazia russa ha quindi ricordato che "il presidente Vladimir Putin ne ha parlato pubblicamente in numerose occasioni".

