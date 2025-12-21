Sicilia, Anas: sulla SS121 “Catanese” a Misilmeri demolita passerella pedonale in disuso

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, Anas ha provveduto alla demolizione di una passerella pedonale in calcestruzzo armato in avanzato stato di degrado, ormai in disuso, lungo la strada statale 121 “Catanese”, nel territorio di Misilmeri, in provincia di Palermo. Per consentire i lavori in totale sicurezza, la statale è stata chiusa al transito per alcune ore con deviazione del relativo traffico per entrambi i sensi di marcia all’interno del centro abitato. Le operazioni, finalizzate al mantenimento della sicurezza della circolazione stradale, hanno avuto inizio alle ore 22:00 di venerdì sera e si sono concluse alle ore 4:00 di sabato notte con la pulizia totale del piano viabile e la riapertura al transito della strada statale.