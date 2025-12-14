Serradifalco. Campagna di screening oncologici: è record di mammografie in un solo giorno

SERRADIFALCO. E’ record per Serradifalco dove si sono registrate oltre 110 mammografie in un solo giorno. Come ha spiegato il presidente dell’Associazione “No Serradifalko” Marcello Palermo, <si tratta di un risultato straordinario quello raggiunto a Serradifalco, che si conferma il paese record per gli screening oncologici. La comunità ha infatti raggiunto l’82% di adesione della popolazione eleggibile allo screening per la prevenzione del tumore del colon-retto, una percentuale che supera di gran lunga la media regionale e nazionale, consolidando il modello Serradifalco come esempio di eccellenza nella promozione della salute pubblica.

Il primato è stato rafforzato dall’eccezionale giornata dedicata alla prevenzione del tumore della mammella, durante la quale sono state effettuate 115 mammografie in un solo giorno, un risultato definito “storico” dagli stessi operatori sanitari coinvolti. Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie alla sinergia tra Asp di Caltanissetta, che ha coordinato le attività attraverso il proprio Centro Gestionale Screening, diretto dalla Dr.ssa Maria Milena Sanfilippo, Publipeas, titolare dell’unità mobile mammografica, che ha messo a disposizione tecnologia diagnostica avanzata e personale specializzato, e l’associazione No SerradifalKo che, con i volontari dello Sportello Permanente per gli Screening Oncologici, ha curato gli inviti e le attività di sensibilizzazione.

L’iniziativa ha ricevuto l’apprezzamento della Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta, che ha sottolineato come Serradifalco rappresenti un modello virtuoso di prevenzione oncologica territoriale. Soddisfatto anche il sindaco Leonardo Burgio, che ha espresso orgoglio per l’eccezionale partecipazione dei cittadini e per l’efficace collaborazione tra enti, associazioni e sistema sanitario. Infine, Marcello Palermo ha evidenziato l’impegno della sua associazione nel promuovere la cultura della prevenzione.