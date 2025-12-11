Serradifalco. Aggiornato in consiglio comunale il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027

SERRADIFALCO. E’ stato aggiornato a maggioranza in Consiglio comunale il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 e il programma annuale delle Opere Pubbliche. Le opere inserite nel Piano triennale sono la Realizzazione di un eliporto per la gestione dell’emergenza pubblica del territorio e la Realizzazione di una pista ciclabile nel percorso urbano ed extraurbano del territorio comunale.

Per i due interventi, che dispongono già di piani di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) è stata avanzata istanza di selezione all’Unione di Comuni dell’Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale – FUA Sicilia Centrale – per il finanziamento con i fondi PR FESR SICILIA 2021 – 2027. Inoltre, nell’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche sono state modificate le previsioni del programma riguardanti l’intervento di “adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della palestra della scuola media “F. Polizzi” per il quale è stata avanzata una richiesta di finanziamento al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Inoltre, con l’aggiornamento, è stato compreso nel programma, anche se di importi inferiori a 150.000 euro, anche gli interventi di Realizzazione di un impianto di accumulo energia nel campo di calcio comunale e di Realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione artistica della facciata della chiesa Madre” finalizzati alla riduzione dei consumi di energia. Anche per questi interventi è stata avanzata istanza di selezione all’Unione di Comuni dell’Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale – FUA Sicilia Centrale – per il finanziamento con i fondi PR FESR SICILIA 2021 – 2027. Esaurita la discussione, s’è passati alla votazione che è avvenuta a maggioranza con 5 voti favorevoli, 2 astenuti e uno contrario.