Santa Caterina. Ripartito il servizio di trasporto dedicato a studenti con disabilità

SANTA CATERINA. E’ ripartito per il secondo anno consecutivo il servizio di trasporto dedicato agli studenti con disabilità. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito. Il primo cittadino caterinese ha sottolineato che si tratta di un progetto pensato per i più piccoli, per accompagnarli ogni giorno da casa a scuola e ritorno, garantendo loro continuità, sicurezza e inclusione. Il servizio è rivolto ai minori con disabilità che frequentano l’Istituto Comprensivo di Santa Caterina Villarmosa.

Anche quest’anno il trasporto sarà totalmente gratuito per le famiglie e non graverà in alcun modo sul bilancio comunale. L’iniziativa è infatti resa possibile grazie ai finanziamenti del Fondo di Solidarietà Sociale, nell’ambito dell’obiettivo “Servizio trasporto scolastico studenti con disabilità”.

“Questo risultato – ha commentato il sindaco – dimostra, ancora una volta, che realizzare servizi importanti per la comunità non richiede necessariamente risorse, ma impegno, sensibilità e una reale attenzione verso le persone da parte di chi amministra”.